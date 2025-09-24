Übung im Alaunwerk Mühlwand: Feuerwehr rettet Menschen aus der Tiefe

50 Einsatzkräfte rückten am Dienstagabend aus. Das Szenario drehte sich auch um elf vermisste Personen, vier davon bewusstlos.

Eine Einsatzübung im Besucherbergwerk Alaunwerk Mühlwand hat die Freiwillige Feuerwehr Reichenbach am Dienstagabend absolviert. 18.40 Uhr schrillten die Melder auf: „Person in Tiefe" war zu lesen. Umgehend machten sich rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwachen Reichenbach, Rotschau und Schneidenbach auf zum Unglücksort. Einsatzabschnitt 1...