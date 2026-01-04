Unbekannte beschädigen Ampelanlage an der B 173 im Vogtland

Die Polizei ermittelt, weil Unbekannte eine Ampel in Neumark beschädigten.

In Neumark ist am Samstagmorgen eine Ampelanlage beschädigt worden. Das teilte die Polizeidirektion in Zwickau mit. Demnach bemerkte ein aufmerksamer Autofahrer kurz vor 8 Uhr am Morgen, dass die Ampel der Rechtsabbiegespur von der Bundesstraße 173 auf die Neue Poststraße nicht mehr ordnungsgemäß funktionierte. Nach bisherigen Erkenntnissen...