Unbekannte brechen in Lengenfeld in Lagerhaus ein und machen Beute

Reichenbach
Die Tat ereignete sich am Wochenende. Was bislang bekannt ist.
In Lengenfeld waren übers Wochenende Einbrecher unterwegs. Darüber berichtete am Dienstag die zuständige Polizeidirektion Zwickau. Tatort war die Polenzstraße. Dort interessierten sich unbekannte Täter für das Lagerhaus einer Firma und drangen gewaltsam ein. Die Tatzeit liegt zwischen Samstagabend und Montagmorgen. Nach ersten Erkenntnissen...
