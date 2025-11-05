Und plötzlich Bischof: Ein Vogtländer, der um die Welt reist und Apfelbäumchen pflanzt

Seit kurzem ist Werner Philipp aus Schönbrunn Kirchenoberhaupt - „man muss halt mit allem rechnen, selbst mit dem Guten“.

Werner Philipp kennt das irdische Jammertal von oben und von unten. Zu DDR-Zeiten durfte er kein Abitur machen. Weil er in der Schule seine Schwerter zu Pflugscharen-Aufnäher nicht von Stoffbeutel und Jacke entfernt hat. Und nicht an das glaubte, was ihm in Staatsbürgerkunde gepredigt wurde. Er lernte Dachdecker, studierte später Theologie....