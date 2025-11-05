Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Blick ins schmucke Eigenheim der Philipps in Schönbrunn. Dort gibt Hausherr Werner Philipp oft nur Gastspiele. Seit der Vogtländer Bischof ist, jagt ein Termin den nächsten.
Blick ins schmucke Eigenheim der Philipps in Schönbrunn. Dort gibt Hausherr Werner Philipp oft nur Gastspiele. Seit der Vogtländer Bischof ist, jagt ein Termin den nächsten. Bild: Gerd Möckel
Blick ins schmucke Eigenheim der Philipps in Schönbrunn. Dort gibt Hausherr Werner Philipp oft nur Gastspiele. Seit der Vogtländer Bischof ist, jagt ein Termin den nächsten.
Blick ins schmucke Eigenheim der Philipps in Schönbrunn. Dort gibt Hausherr Werner Philipp oft nur Gastspiele. Seit der Vogtländer Bischof ist, jagt ein Termin den nächsten. Bild: Gerd Möckel
Reichenbach
Und plötzlich Bischof: Ein Vogtländer, der um die Welt reist und Apfelbäumchen pflanzt
Redakteur
Von Gerd Möckel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit kurzem ist Werner Philipp aus Schönbrunn Kirchenoberhaupt - „man muss halt mit allem rechnen, selbst mit dem Guten“.

Werner Philipp kennt das irdische Jammertal von oben und von unten. Zu DDR-Zeiten durfte er kein Abitur machen. Weil er in der Schule seine Schwerter zu Pflugscharen-Aufnäher nicht von Stoffbeutel und Jacke entfernt hat. Und nicht an das glaubte, was ihm in Staatsbürgerkunde gepredigt wurde. Er lernte Dachdecker, studierte später Theologie....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
17.09.2025
4 min.
Vogtländer packen für Kapelle selbst mit an: „Der Friedhof ist wohl einer der ehrlichsten Orte der Welt“
Die neu errichtete Kapelle auf dem Brockauer Friedhof in der Abendsonne
Die Brockauer freuen sich über die neue Friedhofskapelle. Ab sofort sind dort Trauerfeiern möglich. Die Kirchgemeinde hat dafür tief in die Tasche gegriffen. Aber Geld war nicht alles.
Petra Steps
23.10.2025
4 min.
Schwäbischer Holzverarbeiter will ins Vogtland: Automobilzulieferer C. H. Müller freut sich drauf
Hauptfirmensitz von C. H. Müller im Gewerbegebiet Kaltes Feld Heinsdorfergrund. Der Verbundwerkstoff-Spezialist schafft dort gerade Platz für Maschinen aus anderen Standorten.
Die Traditionsfirma C. H. Müller war 2024 in Turbulenzen geraten. Inzwischen sind Kunden zurück, neue wurden gewonnen. Es gibt neue Produkte – und überraschende Folge-Effekte der Restrukturierung.
Gerd Möckel
12:35 Uhr
4 min.
Nachruf auf Gunnar Götzel: Ein Leben für die Jugendarbeit im Vogtland
Gunnar Götzel ist im Alter von 74 Jahren gestorben.
Der Tod von Gunnar Götzel bewegt Christen im Vogtland. Als Jugendwart im Kirchenbezirk Auerbach hat der Klingenthaler mehr als drei Jahrzehnte gewirkt und große Spuren hinterlassen.
Tino Beyer
12:36 Uhr
4 min.
Handchirurg Martin Gajdoš startet in der Kleinstadt Werdau: Ambulante OPs auf Klinikniveau
Handchirurg Martin Gajdoš verstärkt als angestellter Facharzt die Werdauer Praxis. Damit wird das ambulante OP-Angebot erweitert – vor allem an Hand, Handgelenk, Fuß und Sprunggelenk.
Gekonnte Schnitte, kurze Wege, neue Möglichkeiten: In der Pleißestadt verschwimmen die Grenzen zwischen Klinik und Praxis – auch dank des gebürtigen Slowaken, der zudem als Notarzt im Einsatz ist.
Jochen Walther
06.11.2025
3 min.
Hobbyfotograf gelingt spektakuläre Aufnahme vom Supermond und Schloss Augustusburg
Marcel Richter aus Wolkenstein hat am Mittwoch Schloss Augustusburg mit dem Supermond spektakulär in Szene gesetzt.
Marcel Richter aus Wolkenstein hat die Idee für dieses Motiv schon lange im Kopf und sich vorbereitet. Jetzt hat er seine Chance bekommen - und genutzt.
Matthias Behrend
Mehr Artikel