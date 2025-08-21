Unfall im Vogtland: 33-Jährige schwer verletzt

Reichenbach
Der Unfall passierte am Mittwoch zwischen Lengenfeld und Irfersgrün.
Bei einem Unfall auf der Staatsstraße 293 zwischen Lengenfeld und Irfersgrün wurde am Mittwoch eine 33-jährige Frau schwer verletzt. Darüber hat die Polizeidirektion Zwickau am Donnerstagvormittag informiert. Die Frau war auf den haltenden Fiat-Transporter einer 45-Jährigen aufgefahren. Sie hatte die Situation zu spät erkannt, so...
