Unfall im Vogtland: Mopedfahrer wird schwer verletzt

In Netzschkau kollidierte ein VW mit einer Simson. Laut Polizei hatte die Autofahrerin Schuld.

Zu einem Unfall zwischen einem VW und einer Simson ist es am Dienstagabend in Netzschkau gekommen. Nach Angaben der Polizei stieß eine 71-jährige VW-Fahrerin aus einer Hofeinfahrt am Reinsdorfer Weg und hatte dabei offenbar den fließenden Verkehr nicht im Blick. So kam es, dass sie einen 16-Jährigen Simson-Fahrer übersah und mit ihm...