Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In Netzschkau hat sich ein Unfall ereignet.
In Netzschkau hat sich ein Unfall ereignet. Bild: Symbolbild/benjaminnolte
In Netzschkau hat sich ein Unfall ereignet.
In Netzschkau hat sich ein Unfall ereignet. Bild: Symbolbild/benjaminnolte
Reichenbach
Unfall im Vogtland: Mopedfahrer wird schwer verletzt
Von Cornelia Henze
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Netzschkau kollidierte ein VW mit einer Simson. Laut Polizei hatte die Autofahrerin Schuld.

Zu einem Unfall zwischen einem VW und einer Simson ist es am Dienstagabend in Netzschkau gekommen. Nach Angaben der Polizei stieß eine 71-jährige VW-Fahrerin aus einer Hofeinfahrt am Reinsdorfer Weg und hatte dabei offenbar den fließenden Verkehr nicht im Blick. So kam es, dass sie einen 16-Jährigen Simson-Fahrer übersah und mit ihm...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.09.2025
1 min.
Unglückstag für zwei 16-Jährige im Vogtland: Schwer verletzt nach Unfall mit Microcar und Moped
Unfälle mit je einem 16-Jährigen ereignete sich fast zur selben Zeit in Auerbach.
Zwei Unfälle mit je einem Teenager passierten fast zeitgleich am Donnerstag in und um Auerbach. In den Fällen war den Fahranfängern ein Baum im Weg.
Cornelia Henze
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
22.09.2025
1 min.
Junge Kradfahrerin bei Unfall nahe Oederan verletzt
Eine Kradfahrerin ist bei einem Unfall nahe Oederan verletzt worden.
Ein VW-Fahrer und eine Mopedfahrerin kollidierten am Sonntagabend auf der Staatsstraße 207. Die 15-Jährige erlitt leichte Verletzungen.
Babette Philipp
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
03.10.2025
2 min.
Flugausfälle wegen Drohnensichtungen am Flughafen München
Rund 20 Flüge fielen am Donnerstagabend am Münchner Flughafen aus.
Nächtliche Aufregung am Münchner Flughafen: Menschen berichten von einer Drohne am Himmel. Rund 20 Flüge werden gestrichen. Polizei und Hubschrauber suchen das Gelände ab.
03.10.2025
3 min.
Thronwechsel in Luxemburg - Guillaume wird neuer Großherzog
Nach 25 Jahren bekommt Luxemburg einen neuen Großherzog: Guillaume. (Archivbild)
Nach 25 Jahren gibt es an der Spitze des Luxemburger Großherzogtums einen Wechsel. Es ist nicht nur für die Royals ein historischer Tag.
Mehr Artikel