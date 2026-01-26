Unfallflucht in Mylau: Seniorin offenbart sich der Polizei

Nach einem Unfall In Mylau meldet sich eine 79-Jährige. Ein Mercedes-Transporter wurde beschädigt. Wie hoch ist ihr Schaden?

Eine 79-Jährige hat sich bei der Polizei gemeldet und angegeben, dass sie zwischen Dienstag, 20. Januar, und Mittwoch, 21. Januar, einen Verkehrsunfall in Mylau verursacht habe, teilte die Polizei mit. Die Frau habe eingestanden, dass sie die Unfallflüchtige sei, über die von der „Freien Presse“ berichtet wurde, so Polizeisprecherin...