Verein öffnet Rollbockschuppen

Am Sonntag kann man die Ausstellung zur ehemaligen Schmalspurbahn zwischen Reichenbach und Oberheinsdorf besuchen. Gezeigt wird aber noch etwas anderes.

Die Tore des Rollbockschuppens in Oberheinsdorf werden an diesem Sonntag geöffnet. Das teilte der Verein mit. Zeit: 14 bis 17 Uhr. Unter anderen wird in einer Ausstellung an das Jubiläum der vogtländischen Nebenbahn Reichenbach–Mylau–Göltzschtalbrücke - Lengenfeld erinnert. Vor 130 Jahren, am 30. April 1895, fuhr die „Berta“ das erste...