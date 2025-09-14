Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Internetseite der Polizei mit Fahndungsaufruf: Seit Samstag wird ein 15-jähriges Mädchen aus Reichenbach vermisst.
Internetseite der Polizei mit Fahndungsaufruf: Seit Samstag wird ein 15-jähriges Mädchen aus Reichenbach vermisst. Bild: Jens Büttner/dpa
Internetseite der Polizei mit Fahndungsaufruf: Seit Samstag wird ein 15-jähriges Mädchen aus Reichenbach vermisst.
Internetseite der Polizei mit Fahndungsaufruf: Seit Samstag wird ein 15-jähriges Mädchen aus Reichenbach vermisst. Bild: Jens Büttner/dpa
Reichenbach
Vermisstes Mädchen aus dem Vogtland ist wieder da
Redakteur
Von Swen Uhlig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit Samstag fehlte von dem Teenager aus Reichenbach jede Spur. Die Suche der Polizei führte bis Sonntagmittag nicht zum Erfolg. Dann bat sie die Bevölkerung um Mithilfe.

Reichenbach.

Seit Samstagabend wurde eine 15-jährige aus Reichenbach vermisst. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, verließ der Teenager eine Jugendeinrichtung am Oberneumarker Weg gegen 19.40 Uhr und blieb seitdem verschwunden. Da alle bisherigen polizeilichen Suchmaßnahmen nicht zum Auffinden der 15-Jährigen geführt haben, wandte sich die Polizei am Sonntagmittag an die Öffentlichkeit und bat mit einer Beschreibung des Mädchens um Mithilfe bei der Suche nach der Minderjährigen. Wie die Polizeidirektion Zwickau am Sonntagabend, 19.20 Uhr, mitteilte, hatte das zum Glück schnell Erfolg. „Nach mehreren Hinweisen aus der Bevölkerung wurde die Vermisste am späten Nachmittag in einem Nachbarort wohlbehalten angetroffen.“ (su/us)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.09.2025
1 min.
Vermisstensuche nach 30-Jährigen aus dem Erzgebirge endet glücklich
Die Polizei suchte seit Dienstagnachmittag nach einem 30-Jährigen aus Olbernhau.
Ein junger Mann aus Olbernhau wurde seit dem Wochenende vermisst. Die Polizei bat die Öffentlichkeit um Mithilfe. Jetzt wurde der Gesuchte gefunden.
Joseph Wenzel
14:52 Uhr
5 min.
Leinwandidol ohne Starallüren: Robert Redford ist tot
Robert Redford war Schauspieler, Regisseur und ein engagierter Umweltschützer. (Archivbild)
Robert Redford war ein Hollywood-Rebell. Er lebte fernab in den Bergen von Utah und in Nordkalifornien mit seiner deutschen Frau. Seine Liebe galt dem Independent-Kino und der Umwelt.
Barbara Munker, dpa
14:54 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 16.09.2025
 10 Bilder
Bayerns Aleksandar Pavlovic mit Ball in Aktion
22.08.2025
1 min.
Vermisster Senior aus Zwickau nach Zeugenhinweis wiedergefunden
Die Polizei Zwickau hatte die Bevölkerung um Hilfe bei der Suche nach einem vermissten 75-Jährigen gebeten.
Die Polizei hatte die Bevölkerung um Hilfe bei der Suche nach einem vermissten 75-Jährigen aus Oberhohndorf gebeten. Nun nahm die Suche ein gutes Ende.
Freie Presse
11:45 Uhr
3 min.
Plauener Unternehmer Guntram Voitel überraschend verstorben
Unternehmer Guntram Voitel im Jahr 2021 auf einer seiner Baustellen.
Er war Autohausbesitzer und Immobilienentwickler: In der vergangenen Woche wurde er aus dem Leben gerissen - eine Woche vor seinem 57. Geburtstag.
Swen Uhlig
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
Mehr Artikel