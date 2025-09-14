Vermisstes Mädchen aus dem Vogtland ist wieder da

Seit Samstag fehlte von dem Teenager aus Reichenbach jede Spur. Die Suche der Polizei führte bis Sonntagmittag nicht zum Erfolg. Dann bat sie die Bevölkerung um Mithilfe.

Reichenbach.

Seit Samstagabend wurde eine 15-jährige aus Reichenbach vermisst. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, verließ der Teenager eine Jugendeinrichtung am Oberneumarker Weg gegen 19.40 Uhr und blieb seitdem verschwunden. Da alle bisherigen polizeilichen Suchmaßnahmen nicht zum Auffinden der 15-Jährigen geführt haben, wandte sich die Polizei am Sonntagmittag an die Öffentlichkeit und bat mit einer Beschreibung des Mädchens um Mithilfe bei der Suche nach der Minderjährigen. Wie die Polizeidirektion Zwickau am Sonntagabend, 19.20 Uhr, mitteilte, hatte das zum Glück schnell Erfolg. „Nach mehreren Hinweisen aus der Bevölkerung wurde die Vermisste am späten Nachmittag in einem Nachbarort wohlbehalten angetroffen.“ (su/us)