Verwüstete Natur im Vogtland: Baufirma gewährt Stadt Einsicht in Proben-Protokoll

Reichenbach
In der Lengenfelder Plohnbachaue wurde ein Biotop völlig zerstört – und „Material“ ins Erdreich eingebracht. Seither will die Stadt wissen, ob davon eine Gefahr ausgeht.
Die Stadt Lengenfeld hat ihre Forderung in Bezug auf in der Plohnbachaue widerrechtlich verbautes „Material“ durchgesetzt. Wie Bürgermeister Michael Heuck (Freie Wähler) Montagabend im Stadtrat sagte, wurde der Stadt die angemahnte „Einsicht in Proben- und Prüfprotokolle“ gewährt. Hintergrund: In dem Landschaftsschutzgebiet waren...
