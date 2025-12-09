Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Blick auf das völlig zerstörte Biotop in der Plohnbachaue.
Blick auf das völlig zerstörte Biotop in der Plohnbachaue. Bild: Gerd Möckel
Blick auf das völlig zerstörte Biotop in der Plohnbachaue.
Blick auf das völlig zerstörte Biotop in der Plohnbachaue. Bild: Gerd Möckel
Reichenbach
Verwüstete Natur im Vogtland: Baufirma gewährt Stadt Einsicht in Proben-Protokoll
Redakteur
Von Gerd Möckel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Lengenfelder Plohnbachaue wurde ein Biotop völlig zerstört – und „Material“ ins Erdreich eingebracht. Seither will die Stadt wissen, ob davon eine Gefahr ausgeht.

Die Stadt Lengenfeld hat ihre Forderung in Bezug auf in der Plohnbachaue widerrechtlich verbautes „Material“ durchgesetzt. Wie Bürgermeister Michael Heuck (Freie Wähler) Montagabend im Stadtrat sagte, wurde der Stadt die angemahnte „Einsicht in Proben- und Prüfprotokolle“ gewährt. Hintergrund: In dem Landschaftsschutzgebiet waren...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:41 Uhr
3 min.
DFB-Kapitän Kimmich zu Karls WM-Chance: "Ein Statement"
Lennart Karl traf zum umjubelten 2:1.
Wieder wird Lennart Karl als Spieler des Spiels ausgezeichnet. Der Rekord-Junior des FC Bayern wirbt weiter um sein Nationalelfdebüt im WM-Jahr. Der DFB-Kapitän erklärt, warum das angebracht wäre.
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Vor dem Amtsgericht Chemnitz musste sich eine Zahnärztin wegen Betruges verantworten.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
11:00 Uhr
3 min.
AfD lehnt neuen Aldi-Markt im Erzgebirge ab
So könnte der neue Aldi-Markt an der B 95 in Annaberg aussehen.
Trotz Gegenstimmen haben die Pläne des Discounters für einen Neubau in Annaberg-Buchholz die nächste Hürde genommen. Wann frühestens mit einem Baustart gerechnet werden kann.
Patrick Herrl
25.11.2025
2 min.
Verwüstete Natur im Vogtland: Staatsanwaltschaft eingeschaltet – für den Verursacher wird‘s teuer
Blick in die Lengenfelder Plohnbachaue. Ein Sumpf-Biotop wurde vollständig zerstört.
Die Zerstörungen in einem Landschaftsschutzgebiet haben für den Verursacher unangenehme Konsequenzen – die Behörden sprechen von einer Umweltstraftat, die Stadt will Einsicht in Protokolle.
Gerd Möckel
07:00 Uhr
3 min.
Nach Randale in Chemnitzer Caféhaus: Haftstrafe für Einbrecher
Im Caféhaus „Michaelis“ wurde 2023 eingebrochen.
Zwei Männer hatten sich im Juni 2023 gewaltsam Zutritt zu einem Haus mit Büros und den Lokalen „Di Sopra“ und „Michaelis“ am Düsseldorfer Platz verschafft. Sie konnten gefasst werden.
Jana Peters
11.11.2025
4 min.
Schneise der Verwüstung durch vogtländisches Landschaftsschutzgebiet: „Ja, wir haben da einen Fehler gemacht“
Hier erstreckte sich bis ins Tal das Biotop „Binsen-, Waldsimsen- und Schachtelhalmsumpf“. Das Biotop wurde komplett zerstört, ein angrenzendes teilweise.
Teile der Plohnbachaue gleichen einer Mondlandschaft. Die Rede ist von „Aufschüttungen erheblicher Größe“ - doch zu sehen ist davon nichts. Was Augenzeugen, Behörden, Stadt und Verursacher sagen.
Gerd Möckel
Mehr Artikel