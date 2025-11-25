Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Verwüstete Natur im Vogtland: Staatsanwaltschaft eingeschaltet – für den Verursacher wird's teuer

Blick in die Lengenfelder Plohnbachaue. Ein Sumpf-Biotop wurde vollständig zerstört.
Blick in die Lengenfelder Plohnbachaue. Ein Sumpf-Biotop wurde vollständig zerstört.
Reichenbach
Verwüstete Natur im Vogtland: Staatsanwaltschaft eingeschaltet – für den Verursacher wird‘s teuer
Redakteur
Von Gerd Möckel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Zerstörungen in einem Landschaftsschutzgebiet haben für den Verursacher unangenehme Konsequenzen – die Behörden sprechen von einer Umweltstraftat, die Stadt will Einsicht in Protokolle.

Die großflächigen Zerstörungen im Lengenfelder Landschaftsschutzgebiet Plohnbachaue jüngst haben für den Verursacher unangenehme Konsequenzen. Wie das Landratsamt auf Nachfrage mitteilt, ist jetzt bei der Staatsanwaltschaft Zwickau „von Amts wegen die Anzeige einer Umweltstraftat erfolgt“. Und das ist nicht alles.
