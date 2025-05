Vier Verletzte bei Unfall an Autobahnauffahrt Reichenbach

Mittwochnachmittag sind an der Autobahnauffahrt zwei Autos zusammengestoßen. Was die Polizei bisher über den Unfall weiß.

Bei einem Verkehrsunfall an der Autobahn-Anschlussstelle Reichenbach sind am Mittwoch vier Personen verletzt worden. Wie die Polizeidirektion in Zwickau auf Anfrage mitteilte, wollte gegen 13.30 Uhr eine Frau mit ihrem VW nach links auf die A 72 auffahren. Dabei übersah sie offenbar einen vorfahrtsberechtigten Dacia. Beide Autos stießen...