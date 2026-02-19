Vogtländerin des Jahres mit neuer Idee: „Ein mega Foto-Shooting mit denen, die anpacken, ohne die Hand aufzuhalten“

Die Reichenbacher Zahnärztin Anja Gürtler setzt mit ihrem Praxis-Flohmarkt und hohen Einnahmen für den guten Zweck Maßstäbe. Jetzt hat sie mit allen Ehrenamtlern der Stadt Großes vor.

