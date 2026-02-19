Vogtländerin des Jahres mit neuer Idee: „Ein mega Foto-Shooting mit denen, die anpacken, ohne die Hand aufzuhalten“

Reichenbach
Die Reichenbacher Zahnärztin Anja Gürtler setzt mit ihrem Praxis-Flohmarkt und hohen Einnahmen für den guten Zweck Maßstäbe. Jetzt hat sie mit allen Ehrenamtlern der Stadt Großes vor.
Einnahmen von knapp 19.000 Euro für den guten Zweck. Die Reichenbacher Zahnärztin Anja Gürtler hat auch mit ihrem siebten Praxis-Flohmarkt im Vorjahr gezeigt, was sich mit ehrenamtlichem Engagement bewegen lässt. Dafür wurde sie jüngst von den „Freie Presse“-Lesern zur Vogtländerin des Jahres gewählt. Anja Gürtler betonte jetzt bei...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.