18.453,21 Euro: Reichenbacher Zahnärztin übergibt Flohmarkt-Einnahmen

Anja Gürtler hat mit ihrem siebten Praxis-Flohmarkt Rekordeinnahmen erzielt - wofür das Geld ausgegeben wird.

Der im Dezember abgeschlossene siebte Reichenbacher Praxis-Flohmarkt für den guten Zweck war ein Bombenerfolg. 18.453,21 Euro haben Zahnärztin Anja Gürtler und ihr 20-köpfiges Team eingenommen – so viel wie noch nie. Jetzt hat die frischgebackene Vogtländerin des Jahres das Geld an die bereits lange feststehenden drei Empfänger übergeben.