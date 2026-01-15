MENÜ
Anja Gürtler (vorn) mit Karin Gruschwitz, Sabine Fischer und Bianca Böttcher (v. li.). Bild: A. Gürtler/Privat
Anja Gürtler (vorn) mit Karin Gruschwitz, Sabine Fischer und Bianca Böttcher (v. li.). Bild: A. Gürtler/Privat
Reichenbach
18.453,21 Euro: Reichenbacher Zahnärztin übergibt Flohmarkt-Einnahmen
Redakteur
Von Gerd Möckel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Anja Gürtler hat mit ihrem siebten Praxis-Flohmarkt Rekordeinnahmen erzielt - wofür das Geld ausgegeben wird.

Der im Dezember abgeschlossene siebte Reichenbacher Praxis-Flohmarkt für den guten Zweck war ein Bombenerfolg. 18.453,21 Euro haben Zahnärztin Anja Gürtler und ihr 20-köpfiges Team eingenommen – so viel wie noch nie. Jetzt hat die frischgebackene Vogtländerin des Jahres das Geld an die bereits lange feststehenden drei Empfänger übergeben.
