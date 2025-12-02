Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Reichenbach
  • |

  • Rekord-Einnahme bei Reichenbacher Praxis-Flohmarkt: Unverhoffter Geldsegen für Kultur-Juwel

Schnappschuss vom Praxis-Flohmarkt im alten Reichenbacher Zentralmarkt.
Schnappschuss vom Praxis-Flohmarkt im alten Reichenbacher Zentralmarkt. Bild: Anja Gürtler
Die Frau und ihre Herzensangelegenheit - Zahnärztin Anja Gürtler.
Die Frau und ihre Herzensangelegenheit - Zahnärztin Anja Gürtler. Bild: Team Anja Gürtler
Ausschnitt aus einem auf Facebook und Co verbreiteten Video – damit bedankt sich Anja Gürtler bei allen Helfern und Kunden des Praxis-Flohmarkts.
Ausschnitt aus einem auf Facebook und Co verbreiteten Video – damit bedankt sich Anja Gürtler bei allen Helfern und Kunden des Praxis-Flohmarkts. Bild: Screenshot Anja Gürtler
Mit diesen Gestalten auf ihrem Pickup sorgte Markt-Organisatorin Anja Gürtler in Reichenbach für Aufsehen – und zahlreiche Kommentare auf Facebook.
Mit diesen Gestalten auf ihrem Pickup sorgte Markt-Organisatorin Anja Gürtler in Reichenbach für Aufsehen – und zahlreiche Kommentare auf Facebook. Bild: Anja Gürtler
Auch das war der siebte Praxis-Flohmarkt für den guten Zweck.
Auch das war der siebte Praxis-Flohmarkt für den guten Zweck. Bild: Anja Gürtler
Schnappschuss vom Praxis-Flohmarkt im alten Reichenbacher Zentralmarkt.
Schnappschuss vom Praxis-Flohmarkt im alten Reichenbacher Zentralmarkt. Bild: Anja Gürtler
Die Frau und ihre Herzensangelegenheit - Zahnärztin Anja Gürtler.
Die Frau und ihre Herzensangelegenheit - Zahnärztin Anja Gürtler. Bild: Team Anja Gürtler
Ausschnitt aus einem auf Facebook und Co verbreiteten Video – damit bedankt sich Anja Gürtler bei allen Helfern und Kunden des Praxis-Flohmarkts.
Ausschnitt aus einem auf Facebook und Co verbreiteten Video – damit bedankt sich Anja Gürtler bei allen Helfern und Kunden des Praxis-Flohmarkts. Bild: Screenshot Anja Gürtler
Mit diesen Gestalten auf ihrem Pickup sorgte Markt-Organisatorin Anja Gürtler in Reichenbach für Aufsehen – und zahlreiche Kommentare auf Facebook.
Mit diesen Gestalten auf ihrem Pickup sorgte Markt-Organisatorin Anja Gürtler in Reichenbach für Aufsehen – und zahlreiche Kommentare auf Facebook. Bild: Anja Gürtler
Auch das war der siebte Praxis-Flohmarkt für den guten Zweck.
Auch das war der siebte Praxis-Flohmarkt für den guten Zweck. Bild: Anja Gürtler
Reichenbach
Rekord-Einnahme bei Reichenbacher Praxis-Flohmarkt: Unverhoffter Geldsegen für Kultur-Juwel
Redakteur
Von Gerd Möckel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zahnärztin Anja Gürtler freut sich über eine „Wahnsinnssumme“. Deshalb wurde der Empfängerkreis für die Geldspenden erweitert – wer der Glückspilz ist.

Der siebte Reichenbacher Praxis-Flohmarkt in Regie von Zahnärztin Anja Gürtler stellt alle bisherigen Auflagen in den Schatten. 18.453,21 Euro wurden bei drei Marktterminen eingenommen, im Vorjahr waren es rund 5000 Euro. „Eine Wahnsinnssumme, der Hammer“, sagte Anja Gürtler nach dem letzten Termin im extra für die Charity-Aktion...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:30 Uhr
1 min.
Coca-Cola-Truck: Mit soviel Vorsprung hängt Freiberg die West-Städte ab
Update
Ein Coca-Cola-Truck im Dezember 2023 in der Nähe von München.
Eine von zehn Bewerber-Städten liegt im Osten und die hat gewonnen: Der Coca-Cola-Truck kommt nach Freiberg.
Cornelia Schönberg
20.09.2025
4 min.
Reichenbacher Zahnärztin überwältigt von Hilfsbereitschaft: „Ich bin förmlich überrannt worden“
Und das ist längst nicht alles. Flohmarkt-Initiatorin Anja Gürtler im alten Zentralmarkt.
Im alten Zentralmarkt von Reichenbach steigt der 7. Praxisflohmarkt von Anja Gürtler. Das Spendenaufkommen ist gigantisch – deshalb gibt‘s nun eine Planänderung.
Gerd Möckel
03.12.2025
2 min.
Feuchttücher besser dosieren dank Gummiband
Mehr als man braucht: Wie lassen sich Feuchttücher besser dosieren?
Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.
03.12.2025
8 min.
Trencin und seine Burg sind noch ein Geheimtipp
Blick auf die Mariensäule aus dem Jahr 1712 mit der mittelalterlichen Burganlage im Hintergrund.
Was verbindet eine alte Festung, Street-Art, vegane Küche und Café-Kultur? Trencin in der Slowakei. Die Stadt überrascht mit Geschichte, Kunst und sprüht vor Ideen für das Kulturhauptstadtjahr 2026.
Michael Heitmann, dpa
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
27.11.2025
1 min.
Reichenbacher Praxisflohmarkt: Letzter Aktionstag in diesem Jahr
Auch Fahrräder gibt’s beim Flohmarkt. Christoph Zöbisch mit Käuferin Claudia König.
Zahnärztin Anja Gürtler und ihr Team laden wieder in den Zentralmarkt ein – am Samstag soll das Mega-Ergebnis veredelt werden.
Gerd Möckel
Mehr Artikel