Rekord-Einnahme bei Reichenbacher Praxis-Flohmarkt: Unverhoffter Geldsegen für Kultur-Juwel

Zahnärztin Anja Gürtler freut sich über eine „Wahnsinnssumme“. Deshalb wurde der Empfängerkreis für die Geldspenden erweitert – wer der Glückspilz ist.

Der siebte Reichenbacher Praxis-Flohmarkt in Regie von Zahnärztin Anja Gürtler stellt alle bisherigen Auflagen in den Schatten. 18.453,21 Euro wurden bei drei Marktterminen eingenommen, im Vorjahr waren es rund 5000 Euro. „Eine Wahnsinnssumme, der Hammer“, sagte Anja Gürtler nach dem letzten Termin im extra für die Charity-Aktion... Der siebte Reichenbacher Praxis-Flohmarkt in Regie von Zahnärztin Anja Gürtler stellt alle bisherigen Auflagen in den Schatten. 18.453,21 Euro wurden bei drei Marktterminen eingenommen, im Vorjahr waren es rund 5000 Euro. „Eine Wahnsinnssumme, der Hammer“, sagte Anja Gürtler nach dem letzten Termin im extra für die Charity-Aktion...