Vogtländerinnen rufen zu Spendenlauf für Auerbacher Frauenhaus auf

Reichenbach
Start ist am Samstag in Lengenfeld. Für was die Spenden gedacht sind.
Ein Lauf zur Unterstützung der Frauen- und Kinderschutzwohnung in Auerbach findet am Samstag in Lengenfeld statt. Start: 10 Uhr am Einstieg Göltzschtalradweg/Höhe Bittermannbau. Jeder kann mitlaufen, gehen, spazieren - und eine kleine Spende da lassen. Veranstalter sind die Vogtland Running Moms, eine Frauen- und Mädelslaufgruppe, die sich...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.