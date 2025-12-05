Vogtländerinnen rufen zu Spendenlauf für Auerbacher Frauenhaus auf

Start ist am Samstag in Lengenfeld. Für was die Spenden gedacht sind.

Ein Lauf zur Unterstützung der Frauen- und Kinderschutzwohnung in Auerbach findet am Samstag in Lengenfeld statt. Start: 10 Uhr am Einstieg Göltzschtalradweg/Höhe Bittermannbau. Jeder kann mitlaufen, gehen, spazieren - und eine kleine Spende da lassen. Veranstalter sind die Vogtland Running Moms, eine Frauen- und Mädelslaufgruppe, die sich...