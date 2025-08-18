Vogtländischer Scheunen-Streit ein Fall für Schnäppchenjäger? „Wir haben Angst, dass der Käufer nicht alle Details weiß“

Reichenbach
Seit 2024 ist die Auseinandersetzung um eine alte Scheune Thema über Oberheinsdorf hinaus, inclusive Straßensperrung. Nun überraschen neue Wendungen - und erhöhen den Druck.
2024 eskalierte der jahrelange Streit zwischen der Gemeinde Heinsdorfergrund und den Eigentümern einer als Baudenkmal geltenden reparaturbedürftigen Scheune im Ortsteil Oberheinsdorf. Aus Sicherheitsgründen und um den Druck auf die Eigentümer zu erhöhen, wurde die als Rad- und Wanderweg genutzte Anliegerstraße gesperrt - bis heute auf Kosten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.