Vogtland - das sind die beliebten Döner im Göltzschtal

Das Logo auf der Dönertüte ist ein Klassiker: Es zeigt einen Mann, der Fleisch vom Drehspieß schneidet. Auch der Döner selbst ist beliebt. Welche Angebote kommen im Göltzschtal besonders gut an?

Döner oder Currywurst? Für junge Menschen ist die Sache klar. Eine Umfrage aus dem Jahr 2022 zeigt, dass vor allem Jüngere den Döner vorziehen. Bayerns Ministerpräsident Söder - mit seinen 58 Jahren zwar nicht mehr ganz jung - zelebriert seinen Dönerkonsum sogar zuweilen in den sozialen Medien. Auch die Vogtländer stehen darauf. Welche...