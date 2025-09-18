Vogtland: Nächtliche Einbruchserie in Kleingartenanlage

Aufgebrochene Tore, durchwühlte Lauben: Unbekannte Diebe trieben in der Nacht zum Mittwoch im vogtländischen Reichenbach ihr Unwesen.
Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch in Reichenbach mehrere Lauben aufgebrochen. Wie Polizeisprecherin Christina Friedrich mitteilt, verschafften sich die Täter Zugang zu einer Kleingartenanlage an der Brunner Straße. Dabei wurden mehrere Gartentore und Lauben gewaltsam geöffnet. Aus einer der Hütten entwendeten die Diebe einen Akkuschrauber samt drei Akkus – der Wert liegt bei rund 400 Euro. Deutlich schwerer ist der angerichtete Schaden: Die Polizei schätzt ihn auf etwa 4000 Euro. Nun werden Zeugen gesucht. Haben Sie in der Nacht bis Donnerstagmorgen verdächtige Personen nahe der Gartenanlage gesehen? Beobachtungen können dem Polizeirevier Auerbach-Klingenthal unter Ruf 03744 2550 gemeldet werden. (nütz)