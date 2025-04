Vogtland Philharmonie: Früherer Chef greift wieder zum Dirigentenstab

Zum großen Orchesterball wird Stefan Fraas als Dirigent zu erleben sein. Und es gibt eine Riesentuba.

Er ist einer der kulturellen Höhepunkte der ganzen Region: der Orchesterball des Fördervereins der Vogtland Philharmonie Greiz/Reichenbach. Am Samstag findet der diesjährige Ball ab 19 Uhr in der Vogtlandhalle Greiz statt. Eröffnet wird der Abend mit der Vogtland Philharmonie, die an diesem Abend von Generalmusikdirektor Stefan Fraas geleitet...