Vogtland – Vater und Sohn nun gemeinsam Geschäftsführer des Bildungsinstituts Pscherer

Das Institut Pscherer gibt es im Vogtland seit der Wende. Zum Beginn des Jahres wurde Frederik Pscherer Mit-Geschäftsführer. Wie schauen Vater und Sohn auf das Unternehmen?

Begonnen hatte Herbert Pscherer mit einer kaufmännischen Übungsfirma. Dann sind Umschulungsmaßnahmen für Berufe im Baugewerbe dazu gekommen. Das war vor 36 Jahren. Heute hat das Bildungsinstitut Pscherer elf Standorte, von Marktredwitz in Bayern bis Leipzig. Doch gegründet wurde es in Lengenfeld. Das Arbeitsfeld laut Website: berufliche...