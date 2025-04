Vogtlandkreis stoppt Taubenhaus-Projekt in Brockau: „Wir sollen sie freilassen? Das wäre Aussetzen von Haustieren“

Familie Sagan will 312 geretteten Tauben weiter ein schönes Leben schenken. Das ruft ein Großaufgebot von Ämtern auf den Plan und mündet in einen Appell an alle - denn die Zeit drängt.

Familie Sagan von der gleichnamigen Kräutergärtner im Netzschkauer Ortsteil Brockau schenkt 312 vor dem Tod geretteten Tauben ein zweites Leben. Ein schönes Leben. In einer großen Voliere am Rand einer der Stadt gehörenden Kleingartenanlage. Die meisten der Tiere hören auf Namen. Das Gurren der Tauben ist aber nicht jedermanns Sache. Vor...