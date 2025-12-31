Junger Vogtländer widmet Kleintier-Titel seinem Großvater: „Opa wäre stolz gewesen“

470 Tiere von 65 Ausstellern, Vereins- und Kreismeisterschaften machten die Kleintierschau in Brockau am Jahresende zum Highlight. Für wen diese Veranstaltung besonders emotional war.

Es schnatterte, gurrte und gackerte in den vergangenen Tagen im Brockauer Kulturhaussaal. Traditionell führte der örtliche Kleintierzuchtverein kurz vor Jahresschluss seine Lokalschau durch. Diesmal war auch die Kreisschau des Geflügelzuchtverbands Reichenbach angeschlossen. 470 Tiere waren zu sehen - Enten, Tauben und Hühner, dazu 170...