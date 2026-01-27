MENÜ
Neben Kaninchen können auch alle anderen Arten von Kleintieren mitgebracht werden.
Neben Kaninchen können auch alle anderen Arten von Kleintieren mitgebracht werden. Bild: Silvia Kölbel
Reichenbach
Wo es im Vogtland zwei Kleintiermärkte hintereinander gibt
Von Silvia Kölbel
An zwei Sonntagen hintereinander laden die Brockauer zum Kleintiermarkt ein. Was alles angeboten wird.

Am 1. und am 8. Februar lädt der Kleintierzuchtverein Brockau zum Kleintiermarkt in das Bürgerhaus an die Straße der Freundschaft ein. Mitgebracht werden können alle Arten von Kleintieren, teilt Helmar Enge vom Verein mit. „Es gibt zurzeit keine Einschränkungen. Geflügel, von Huhn über Ente bis Gans sind erlaubt. Tauben und Kaninchen...
Mehr Artikel