Vogtlandkreis testet neuen Chatbot: Wie Bürger daran mitwirken können

Die Landkreisverwaltung möchte durch das neue digitale Werkzeug Wartezeiten verkürzen. Bis Februar läuft die Testphase.

Das Landratsamt des Vogtlandkreises geht einen weiteren Schritt in Richtung Digitalisierung: Seit dem 16. Dezember steht Bürgerinnen und Bürgern auf der Webseite der Kreisverwaltung ein virtueller Assistent zur Verfügung. Der Chatbot soll dabei helfen, schnell und unkompliziert Antworten auf häufig gestellte Fragen zu finden.