Vogtlandkreis: Wofür der neue Behörden-Chatbot besonders stark genutzt wird

Zur Testphase des Online-Assistenten liegen erste Zahlen vor. Nun wird das digitale Angebot weiter ausgebaut.

Das Landratsamt des Vogtlandkreises zieht eine positive Zwischenbilanz zu seinem Bürger-Chatbot auf der Webseite der Kreisverwaltung – und verlängert dieses Angebot bis Ende des Jahres. Der virtuelle Assistent war seit Dezember in einer Testphase eingesetzt. Nun soll das Angebot als Ergänzung zur persönlichen Beratung weiter ausgebaut