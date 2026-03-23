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Der Vogtlandkreis vergrößert seinen Chatbot-Service.
Der Vogtlandkreis vergrößert seinen Chatbot-Service. Foto: Christin Klose/dpa-tmn
Der Vogtlandkreis vergrößert seinen Chatbot-Service.
Der Vogtlandkreis vergrößert seinen Chatbot-Service. Foto: Christin Klose/dpa-tmn
Reichenbach
Vogtlandkreis: Wofür der neue Behörden-Chatbot besonders stark genutzt wird
Redakteur
Von Gerd Möckel
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Zur Testphase des Online-Assistenten liegen erste Zahlen vor. Nun wird das digitale Angebot weiter ausgebaut.

Das Landratsamt des Vogtlandkreises zieht eine positive Zwischenbilanz zu seinem Bürger-Chatbot auf der Webseite der Kreisverwaltung – und verlängert dieses Angebot bis Ende des Jahres. Der virtuelle Assistent war seit Dezember in einer Testphase eingesetzt. Nun soll das Angebot als Ergänzung zur persönlichen Beratung weiter ausgebaut
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