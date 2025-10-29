Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Riesen Andrang bei der Verschenke-Premiere in Lengenfeld. Samstag ist es wieder soweit.
Riesen Andrang bei der Verschenke-Premiere in Lengenfeld. Samstag ist es wieder soweit.
Reichenbach
Vogtlands größter Verschenke-Markt öffnet wieder - 50 Tische mit Sachen zum Nulltarif
Redakteur
Von Gerd Möckel
Gebrauchtes für den, der‘s braucht: In Lengenfeld steigt am Samstag wieder ein weit und breit einzigartiges Spektakel.

Nach dem großen Erfolg bei der Premiere Anfang des Jahres in Lengenfeld kommt es am Samstag zur Zweitauflage des Vogtländischen Verschenke-Marktes. Von 14 bis 17 Uhr verwandelt sich der große Saal der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde in den weit und breit außergewöhnlichsten Flohmarkt.
19:20 Uhr
2 min.
Nach Hurrikan "Melissa": Touristen können Jamaika verlassen
Die auch bei Touristen beliebte Ortschaft Black River, die im 17. Jahrhundert gegründet wurde, ist komplett zerstört.
Ein wichtiger Flughafen der Karibikinsel lässt wieder kommerzielle Flüge zu. Ab Samstag dürfen rund 25.000 Urlauber ausreisen - auch Deutsche.
30.10.2025
3 min.
Entlassener Chefarzt am Erzgebirgsklinikum: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Die Kündigung des Chefarzts der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg sorgt weiter für Aufregung.
Gegen den fristlos gekündigten Mediziner von der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Annaberg-Buchholz stehen massive Vorwürfe im Raum. Welche strafrechtlich relevanten Verstöße die Staatsanwaltschaft nun prüfen lässt.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
13:00 Uhr
1 min.
House-Night, Grusel-Nacht und mehr: So geht in Lengenfeld die Post ab
Lengenfeld lädt zur House-Party-Night ein, hier ein Party-Foto aus der Region.
Der Verein Stadtleben bereichert das Stadtleben auch im Herbst mit Zugnummern - von Tanz bis Vortrag.
Gerd Möckel
22.10.2025
1 min.
Lengenfelder Bürgermeister würdigt Menschen, die Verantwortung tragen: „Ehrenamt ist eben kein Auslaufmodell“
Wenn die Feuerwehr im Stadtrat einrückt, gibt’s meist Blumen und Beifall.
Beifall, Blumen und Preise: Im Stadtrat sind die Jugendwarte der Feuerwehr ausgezeichnet worden.
Gerd Möckel
29.10.2025
4 min.
Hotel im Vogtland schließt nach 31 Jahren: „Es läuft nicht so gut, um davon leben zu können“
Pächter Michael Ammerschuber zieht sich nach acht Jahren aus dem Hotel Falkenstein zurück. Die letzten Gäste verlassen das Haus am Sonntag.
Das Hotel Falkenstein stellt seinen Betrieb ein. Als Gründe nennt der Hoteldirektor zu geringe Gästezahlen und hohe Betriebskosten. Was passiert jetzt mit dem Hotel und dem dazugehörigen Restaurant?
Florian Wunderlich
19:20 Uhr
4 min.
Erzgebirge Aue trifft auf Jahn Regensburg: Kommt es zum Comeback von Mittelstürmer Marcel Bär?
Marcel Bär verfolgte zuletzt warm eingepackt das Heimspiel gegen Waldhof Mannheim (0:2).
Monatelang musste der FC Erzgebirge ohne seinen Mittelstürmer Marcel Bär auskommen. Hat das Warten nun ein Ende?
Paul Steinbach
