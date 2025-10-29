Vogtlands größter Verschenke-Markt öffnet wieder - 50 Tische mit Sachen zum Nulltarif

Gebrauchtes für den, der‘s braucht: In Lengenfeld steigt am Samstag wieder ein weit und breit einzigartiges Spektakel.

Nach dem großen Erfolg bei der Premiere Anfang des Jahres in Lengenfeld kommt es am Samstag zur Zweitauflage des Vogtländischen Verschenke-Marktes. Von 14 bis 17 Uhr verwandelt sich der große Saal der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde in den weit und breit außergewöhnlichsten Flohmarkt.