Vogtlands Trabi-Ass ist bei den „660 Minuten vom Lausitzring“ am Start

Thomas Kupke von Kupke-Tuning Heinsdorfergrund tritt im Rahmenprogramm des Ostfahrzeug-Treffens auf - bei „Eens zu Fuffzsch am Ring“ ist richtig was los.

Am Samstag steigen die „660 Minuten vom Lausitzring“. Bei der zweiten Auflage des Ostfahrzeug-Treffens in der Niederlausitz düsen 43 Trabis elf Stunden über die DTM-Strecke. Es gibt ein großes Rahmenprogramm unter dem Titel „Eens zu Fuffzsch am Ring“ und Fachvorträge. Einen hält der Heinsdorfer Thomas Kupke - unter dem Label...