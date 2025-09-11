Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Wolfgang Viebahn, Martina Bundszus und Carsten Steps (v. li.) vor einer Fotowand mit Bauten.
Wolfgang Viebahn, Martina Bundszus und Carsten Steps (v. li.) vor einer Fotowand mit Bauten. Bild: Gerd Betka
Wolfgang Viebahn, Martina Bundszus und Carsten Steps (v. li.) vor einer Fotowand mit Bauten.
Wolfgang Viebahn, Martina Bundszus und Carsten Steps (v. li.) vor einer Fotowand mit Bauten. Bild: Gerd Betka
Reichenbach
Von der Textilfachschule bis zum Wasserturm: Wie ein Baustil eine Vogtland-Stadt prägt
Redakteur
Von Gerd Betka
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Neuen Sachlichkeit widmet sich eine Sonderausstellung im Neuberin-Museum Reichenbach. Sie beleuchtet die Bauwerke und ihre Schöpfer. Ein Modell aus Ankersteinen fällt besonders ins Auge.

Ein Jubiläum wirft seine Schatten voraus. 2026 ist es 100 Jahre her, dass der Wasserturm als Reichenbacher Wahrzeichen erbaut wurde. Er gilt als eine Ikone der Architektur der Neuen Sachlichkeit. Diesem Baustil, der in den 1920er-Jahren im deutschsprachigen Raum entstanden war, widmet sich die aktuelle Sonderausstellung im Neuberin-Museum...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:52 Uhr
5 min.
Leinwandidol ohne Starallüren: Robert Redford ist tot
Robert Redford war Schauspieler, Regisseur und ein engagierter Umweltschützer. (Archivbild)
Robert Redford war ein Hollywood-Rebell. Er lebte fernab in den Bergen von Utah und in Nordkalifornien mit seiner deutschen Frau. Seine Liebe galt dem Independent-Kino und der Umwelt.
Barbara Munker, dpa
22.07.2025
1 min.
Neuberin-Museum Reichenbach: „Zeitreise“ durch das Schaffen von Marietta Jeschke
Im Neuberin-Museum wird eine Ausstellung mit Arbeiten von Marietta Jeschke eröffnet.
Am Donnerstag wird die Sonderausstellung anlässlich des 80. Geburtstages der Reichenbacher Künstlerin eröffnet.
Gerd Betka
14:54 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 16.09.2025
 10 Bilder
Bayerns Aleksandar Pavlovic mit Ball in Aktion
11:45 Uhr
3 min.
Plauener Unternehmer Guntram Voitel überraschend verstorben
Unternehmer Guntram Voitel im Jahr 2021 auf einer seiner Baustellen.
Er war Autohausbesitzer und Immobilienentwickler: In der vergangenen Woche wurde er aus dem Leben gerissen - eine Woche vor seinem 57. Geburtstag.
Swen Uhlig
01.06.2025
3 min.
Reichenbacher Museum: So haben die Nazis den Dramatiker Lessing vereinnahmt
Martina Bundszus mit Kostümentwürfen für „Minna von Barnhelm“ von Anfang der 1940er-Jahre.
Eine Sonderausstellung spürt der Wahrnehmung der Dichter-Ikone der deutschen Aufklärung in der Zeit des Nationalsozialismus nach. Im Neuberin-Museum geht es dabei auch um die Neuberin.
Gerd Betka
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
Mehr Artikel