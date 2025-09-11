Von der Textilfachschule bis zum Wasserturm: Wie ein Baustil eine Vogtland-Stadt prägt

Der Neuen Sachlichkeit widmet sich eine Sonderausstellung im Neuberin-Museum Reichenbach. Sie beleuchtet die Bauwerke und ihre Schöpfer. Ein Modell aus Ankersteinen fällt besonders ins Auge.

Ein Jubiläum wirft seine Schatten voraus. 2026 ist es 100 Jahre her, dass der Wasserturm als Reichenbacher Wahrzeichen erbaut wurde. Er gilt als eine Ikone der Architektur der Neuen Sachlichkeit. Diesem Baustil, der in den 1920er-Jahren im deutschsprachigen Raum entstanden war, widmet sich die aktuelle Sonderausstellung im Neuberin-Museum...