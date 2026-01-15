Vor der größten „Unterwasser-Party“ des Vogtlands: Mitternacht wird die entzückendste Nixe gekürt

Reichenbach
Das Reichenbacher Neuberinhaus gibt Samstagabend die Bühne für ein einzigartiges Faschings-Spektakel. Der Aufbau der Kulissen läuft seit einer Woche. Noch gibt’s Tickets für Kurzentschlossene.
Der Reichenbacher Tennisfasching ist nach einem Jahr Denkpause zurück im Neuberinhaus. Nach der Absage im Vorjahr aufgrund zu geringer Kartennachfrage haben der VTC Reichenbach und das Neuberinhaus als Veranstalter vor und hinter den Kulissen gewirbelt wie nie – für das Comeback des Tefa Samstagabend unter dem Motto „Die große...
