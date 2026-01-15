MENÜ
  Vor der größten „Unterwasser-Party" des Vogtlands: Mitternacht wird die entzückendste Nixe gekürt

Seit einer Woche läuft im Reichenbacher Neuberinhaus der Kulissenaufbau.
Seit einer Woche läuft im Reichenbacher Neuberinhaus der Kulissenaufbau. Bild: Gerd Möckel
Auch das Foyer wird umgestaltet - hier geht’s gerade um die „Bar zum listigen Klabautermann“.
Auch das Foyer wird umgestaltet - hier geht’s gerade um die „Bar zum listigen Klabautermann“. Bild: Gerd Möckel
Aufgang zum Oberdeck des Neuberinhauses.
Aufgang zum Oberdeck des Neuberinhauses. Bild: Gerd Möckel
So langsam nimmt alles Gestalt an.
So langsam nimmt alles Gestalt an. Bild: Gerd Möckel
Reichenbach
Vor der größten „Unterwasser-Party“ des Vogtlands: Mitternacht wird die entzückendste Nixe gekürt
Von Gerd Möckel
Das Reichenbacher Neuberinhaus gibt Samstagabend die Bühne für ein einzigartiges Faschings-Spektakel. Der Aufbau der Kulissen läuft seit einer Woche. Noch gibt’s Tickets für Kurzentschlossene.

Der Reichenbacher Tennisfasching ist nach einem Jahr Denkpause zurück im Neuberinhaus. Nach der Absage im Vorjahr aufgrund zu geringer Kartennachfrage haben der VTC Reichenbach und das Neuberinhaus als Veranstalter vor und hinter den Kulissen gewirbelt wie nie – für das Comeback des Tefa Samstagabend unter dem Motto „Die große...
