Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der frühere Spielplatz in Reimersgrün sieht trostlos aus.
Der frühere Spielplatz in Reimersgrün sieht trostlos aus. Bild: JB Steps
Der frühere Spielplatz in Reimersgrün sieht trostlos aus.
Der frühere Spielplatz in Reimersgrün sieht trostlos aus. Bild: JB Steps
Reichenbach
Vorbild Feengrotten: Dorf im Vogtland hat mit seinem Spielplatz viel vor
Von Petra Steps
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Gemeinde Limbach will in Reimersgrün einen Spielplatz bauen. Für den Fördermittelantrag wird eine Planung benötigt. Doch das ist nicht so einfach.

In der jüngsten Sitzung haben die Limbacher Gemeinderäte über ein Angebot des Planungsbüros Bräunel beraten. Gegenstand waren Planungen für einen Spielplatz, der mit Leader-Förderung in Reimersgrün entstehen soll. Dort gab es bereits einen Spielplatz am mittleren Teich, der durch einen Neubau ersetzt wird. „Wir wollen keinen Spielplatz...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:33 Uhr
3 min.
Linke warnt vor Antisemitismus - Verwahrt sich gegen Kritik
Die Linken-Führung fordert, aktiv an der Seite von Jüdinnen und Juden zu stehen. (Archivfoto)
Die Linkspartei warnt am Jahrestag der Novemberpogrome vor wachsendem Antisemitismus – und widerspricht pauschalen Schuldzuweisungen ans linke Lager.
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
13:22 Uhr
3 min.
Philippinen rüsten sich für Supertaifun "Fung-Wong"
Auf der Flucht vor Supertaifun "Fung-Wong" mussten mehr als eine Million Menschen ihre Häuser verlassen.
Nach dem verheerenden Taifun "Kalmaegi" droht den Philippinen ein neuer und noch stärkerer Sturm. Bereits vor seiner Ankunft sorgt "Fung-Wong" für Zerstörung und erste Tote.
Girlie Linao und Laura Almanza, dpa
22.09.2025
2 min.
Einsatz im Vogtland: Polizeihubschrauber kreist, Schlauchboot wird angefordert
Ein Hubschrauber ist am Sonntagnachmittag über Reimersgrün gekreist.
Die Polizei hatte den Verdacht, dass ein Mann ertrunken sein könnte. Doch das bestätigte sich nicht. Was war da los am Sonntagnachmittag?
Sabine Schott
08.11.2025
3 min.
Tradition im Erzgebirge: Was Käufer auf einen speziellen Markt lockt
Simone Stein (li.) und ihre Tochter Isabel Schadwill schauten beim Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg vorbei.
Zum zweiten Mal fand der Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg statt. Dieses Mal an einem anderen Ort. Besucher wurden auch dort fündig.
Heike Mann
16:00 Uhr
2 min.
63.600 Euro fließen in die Sanierung der Mehrzweckhalle in Rotschau
Veit Bursian in der Turnhalle, in der seit Oktober 2023 Ballsport untersagt ist.
Seit Oktober 2023 ist das Objekt im Reichenbacher Ortsteil für Ballsportarten gesperrt. Fördergelder gehen auch nach Weißensand und Reimersgrün.
Gerd Betka
Mehr Artikel