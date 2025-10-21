Vorfreude im Vogtland: Käppels Teiche laden zu Party-Premiere ein – mit Fisch, Glühwein und mehr

Reichenbach
Das Naturparadies an der Göltzsch will eine Herbst-Tradition begründen. Aber auch an den Winter wird schon gedacht – „hier soll’s ja Sachen geben, die’s sonst nicht gibt“.
Dieses Angebot kann man sich schon mal auf der Zunge zergehen lassen. Zur ersten Fisch-Party an Käppels Teichen in Mühlwand am Sonntag gibt es Fisch, der weder für den Verzehr gemästet noch gegen etwaige Krankheiten behandelt wurde. „Floßteichfisch, zwei Wochen im Holzbachwasser der Vorsperre gewässert“, heißt es auf Info-Schildern des...
