Vorsitzender der Astronomischen Gesellschaft Greiz ist Thüringer des Monats

Reichenbach
Mathias Thiel begeistert seit mehr als zehn Jahren junge Menschen für die Himmelskunde. Nun gibt es auch noch ein Publikumsvoting.
Mathias Thiel aus Greiz hat die Auszeichnung „Thüringer des Monats“ für sein Engagement in der Nachwuchsförderung erhalten. Er ist Vorsitzender der Astronomischen Gesellschaft Greiz. Das wurde vom Sender MDR Thüringen mitgeteilt. Thiel baute ein Schülerforschungszentrum auf und initiierte viele Projekte mit Schulen. Er betreut Kinder und...
