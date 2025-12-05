Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Reporterin Johanna Ratz lässt sich von Mathias Thiel und Schülern über die Greizer Astronomen berichten.
Reporterin Johanna Ratz lässt sich von Mathias Thiel und Schülern über die Greizer Astronomen berichten. Bild: D. Dienemann/MDR
Reichenbach
Vorsitzender der Astronomischen Gesellschaft Greiz ist Thüringer des Monats
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Mathias Thiel begeistert seit mehr als zehn Jahren junge Menschen für die Himmelskunde. Nun gibt es auch noch ein Publikumsvoting.

Mathias Thiel aus Greiz hat die Auszeichnung „Thüringer des Monats“ für sein Engagement in der Nachwuchsförderung erhalten. Er ist Vorsitzender der Astronomischen Gesellschaft Greiz. Das wurde vom Sender MDR Thüringen mitgeteilt. Thiel baute ein Schülerforschungszentrum auf und initiierte viele Projekte mit Schulen. Er betreut Kinder und...
