Wann das neueste Reichenbacher Loch verfüllt wird

Reichenbach
Die Karl-Liebknecht-Straße war am Donnerstag gesperrt worden. Mittlerweile steht die Ursache für den Straßeneinbruch fest. Warum es bald neue Löcher geben könnte.
Der neueste Straßeneinbruch in Reichenbach ist bald Geschichte. Wie Christopher Chemnitzer, Betriebsleiter beim Abwasserzweckverband „Reichenbacher Land“, am Mittwoch gegenüber der „Freien Presse“ mitteilte, ist der Schaden auf der Karl-Liebknecht-Straße mittlerweile repariert und das Loch wird verfüllt. Spätestens nächste Woche soll...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.