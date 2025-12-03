Wann das neueste Reichenbacher Loch verfüllt wird

Die Karl-Liebknecht-Straße war am Donnerstag gesperrt worden. Mittlerweile steht die Ursache für den Straßeneinbruch fest. Warum es bald neue Löcher geben könnte.

Der neueste Straßeneinbruch in Reichenbach ist bald Geschichte. Wie Christopher Chemnitzer, Betriebsleiter beim Abwasserzweckverband „Reichenbacher Land", am Mittwoch gegenüber der „Freien Presse" mitteilte, ist der Schaden auf der Karl-Liebknecht-Straße mittlerweile repariert und das Loch wird verfüllt. Spätestens nächste Woche soll...