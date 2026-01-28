Warum die Reichenbacher Rathausuhr wohl nie mehr die richtige Zeit anzeigen wird

Die Zeiger einer der drei Uhren vor dem Reichenbacher Rathaus stehen schon seit einiger Zeit still. Eine Reparatur scheint kaum noch möglich. Und jetzt?

Beide Zeiger stehen auf der 12. Damit geht die Reichenbacher Rathausuhr Richtung Marktplatz zumindest zweimal am Tag richtig: um Mitternacht und zur Mittagszeit. Dabei wird es wohl vorerst auch bleiben. Wie Rathaussprecherin Heike Keßler mittteilt, ist eine Reparatur schwierig bis unmöglich. „Die dafür nötigen Teile sind einfach nicht mehr... Beide Zeiger stehen auf der 12. Damit geht die Reichenbacher Rathausuhr Richtung Marktplatz zumindest zweimal am Tag richtig: um Mitternacht und zur Mittagszeit. Dabei wird es wohl vorerst auch bleiben. Wie Rathaussprecherin Heike Keßler mittteilt, ist eine Reparatur schwierig bis unmöglich. „Die dafür nötigen Teile sind einfach nicht mehr...