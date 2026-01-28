MENÜ
Eine der drei Reichenbacher Rathausuhren ist schon länger kaputt.
Eine der drei Reichenbacher Rathausuhren ist schon länger kaputt. Bild: Gunter Niehus
Eine der drei Reichenbacher Rathausuhren ist schon länger kaputt.
Eine der drei Reichenbacher Rathausuhren ist schon länger kaputt. Bild: Gunter Niehus
Reichenbach
Warum die Reichenbacher Rathausuhr wohl nie mehr die richtige Zeit anzeigen wird
Redakteur
Von Gunter Niehus
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Zeiger einer der drei Uhren vor dem Reichenbacher Rathaus stehen schon seit einiger Zeit still. Eine Reparatur scheint kaum noch möglich. Und jetzt?

Beide Zeiger stehen auf der 12. Damit geht die Reichenbacher Rathausuhr Richtung Marktplatz zumindest zweimal am Tag richtig: um Mitternacht und zur Mittagszeit. Dabei wird es wohl vorerst auch bleiben. Wie Rathaussprecherin Heike Keßler mittteilt, ist eine Reparatur schwierig bis unmöglich. „Die dafür nötigen Teile sind einfach nicht mehr...
