Warum ein vogtländischer Kindergarten ohne Baum besser dran ist

Die Jungen und Mädchen des Kindergartens „Am Park“ in Lengenfeld können jetzt in einem neuen Außenbereich spielen. Doch eine Sache werden die Kinder vermissen.

Obwohl auf den Fotos vom neuen, am Dienstag eröffneten Lengenfelder Krippengarten der Kindertagesstätte „Am Park", die zur Volkssolidarität gehört, kein Baum zu sehen ist, spielt ein Baum in der Vorgeschichte doch eine wichtige Rolle. Das belegt die Fotostrecke am Zaun, die bis ins Jahr 1997 zurückreicht. Zu sehen ist der damalige...