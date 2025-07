Warum einem Reichenbacher Ortsteil das Personal ausgeht

Weil keine Nachrücker vorhanden sind, bleibt nur der Gang an die Wahlurne. Am 26. Oktober ruft die Ergänzungswahl für den Ortschaftsrat in Friesen.

Am Sonntag, 26. Oktober, findet im Reichenbacher Ortsteil Friesen die Ergänzungswahl zum Ortschaftsrat statt. Das hat der Stadtrat jetzt beschlossen. Zur Ortschaftsratswahl am 9. Juni 2024 konnten von vier möglichen Sitzen lediglich drei besetzt werden, zwei durch die Freie Wählergemeinschaft Friesen (FWF) und einer durch die CDU.