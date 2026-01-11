Warum in Lengenfeld eine Bushaltestelle gesperrt werden muss

Im Bereich der Hauptstraße ist der Gehweg zurzeit gesperrt. Das hat auch Folgen für den Schülerverkehr. Wie es dort weitergeht.

Die Bushaltestelle sowie der Gehweg im Bereich Hauptstraße 33–35 (beim Amtsgericht) in Lengenfeld sind ab sofort gesperrt. Dies hat Bürgermeister Michael Heuck in den sozialen Medien mitgeteilt. Grund sind bauliche Mängel an der Stützwand im hinteren Bereich der Haltestelle. Ein schnelles Handeln sei notwendig gewesen, da diese Haltestelle... Die Bushaltestelle sowie der Gehweg im Bereich Hauptstraße 33–35 (beim Amtsgericht) in Lengenfeld sind ab sofort gesperrt. Dies hat Bürgermeister Michael Heuck in den sozialen Medien mitgeteilt. Grund sind bauliche Mängel an der Stützwand im hinteren Bereich der Haltestelle. Ein schnelles Handeln sei notwendig gewesen, da diese Haltestelle...