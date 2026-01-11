MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bushaltestelle sowie Gehweg im Bereich Hauptstraße 33–35 (beim Amtsgericht) sind gesperrt.
Bushaltestelle sowie Gehweg im Bereich Hauptstraße 33–35 (beim Amtsgericht) sind gesperrt. Bild: Michael Heuck
Bushaltestelle sowie Gehweg im Bereich Hauptstraße 33–35 (beim Amtsgericht) sind gesperrt.
Bushaltestelle sowie Gehweg im Bereich Hauptstraße 33–35 (beim Amtsgericht) sind gesperrt. Bild: Michael Heuck
Reichenbach
Warum in Lengenfeld eine Bushaltestelle gesperrt werden muss
Redakteur
Von Gunter Niehus
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Bereich der Hauptstraße ist der Gehweg zurzeit gesperrt. Das hat auch Folgen für den Schülerverkehr. Wie es dort weitergeht.

Die Bushaltestelle sowie der Gehweg im Bereich Hauptstraße 33–35 (beim Amtsgericht) in Lengenfeld sind ab sofort gesperrt. Dies hat Bürgermeister Michael Heuck in den sozialen Medien mitgeteilt. Grund sind bauliche Mängel an der Stützwand im hinteren Bereich der Haltestelle. Ein schnelles Handeln sei notwendig gewesen, da diese Haltestelle...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07:00 Uhr
4 min.
Blutspuren im Schnee: Spaziergängerinnen im Rabensteiner Wald schockiert
Spaziergänger entdeckten am Chemnitzer Stadtrand Blutspuren im Schnee.
An zwei Wegen durch den Rabensteiner Wald entdeckten Spaziergänger Blut im Schnee. Wohin die Spuren führten, und wie man sich in einem solchen Fall am besten verhält.
Erik Anke
16:00 Uhr
4 min.
Kreisläufer der HSG Freiberg über Bratwurst statt Pizza und die Sehnsucht nach einer ganz besonderen „Pralinenschachtel“
Tomás Chiriaco spielt seit dieser Saison in Freiberg und war zuvor in Italien und Österreich aktiv. In Bernburg traf er am Samstagabend dreimal.
Die Freiberger Handballer haben in Bernburg ein Unentschieden erkämpft. Tomás Chiriaco erzielte dabei drei Treffer, muss sich diese Woche abseits des Feldes allerdings noch um andere Aufgaben kümmern.
Robin Seidler
16:00 Uhr
2 min.
Diebstahl, Nötigung, Geldwäsche: Was in dieser Woche am Amtsgericht Freiberg verhandelt wird
Am Amtsgericht Freiberg werden zahlreiche Fälle verhandelt.
Die Fälle, die in dieser Woche am Amtsgericht Freiberg zur Verhandlung kommen, könnten unterschiedlicher nicht sein.
Wieland Josch
10.01.2026
3 min.
„Mordholz“: Wieso die Erzgebirgskrimi-Prominenz in wenigen Tagen ins Erzgebirge kommt und Fans schnell sein müssen
Mitten in Annaberg: die Erzgebirgskrimi-Stars Lara Mandoki, Kai Scheve und Teresa Weißbach (v. l.).
Publikumswirksame Vorpremieren der ZDF-Krimireihe hat es bereits zwei in Chemnitz gegeben: mit „Wintermord“ (gedreht in Oberwiesenthal) und „Die letzte Note“ (gedreht in Chemnitz). Nun folgt eine im Erzgebirge.
Katrin Kablau
17.12.2025
2 min.
Rettungswagen an Lengenfelder Oberschule: „Es war ein Unfall“
Ein Rettungswageneinsatz sorgte in Lengenfeld für Aufsehen.
Ein Zehntklässler hat sich in der Pause verletzt. Die Schule informiert die Eltern – um Gerüchten vorzubeugen. Der Vorfall weckt Erinnerungen an eine Meldung jüngst.
Gerd Möckel
19.12.2025
3 min.
Damit Streit am Zaun nicht vor dem Richter endet - Reichenbacher Schiedsstelle schlichtet nun in Lengenfeld
Oft schaukeln sich Nachbarkeitsstreitigkeiten hoch: ein Fall für den Friedensrichter.
Mit Hilfe einer Schiedsstelle soll ein Streit außergerichtlich geschlichtet werden. Warum die Lengenfelder nun leichter die Stelle in Reichenbach bemühen können.
Caspar Leder
Mehr Artikel