Warum Reichenbach jetzt schon seinen Weihnachtsschmuck abbaut

Reichenbach
Nach dem Ende der Weihnachtszeit werden Pyramide und Bäume abmontiert. Vielleicht hätten sie noch länger bleiben können. Was der Grund war, sich dagegen zu entscheiden.
Noch in dieser Woche werden die Weihnachtsbäume, Pyramiden und Lichterbögen in Reichenbach zurückgebaut. Dies teilte Rathaussprecherin Heike Keßler mit. „Wir haben sie extra wegen des schönen Winterwetters noch länger stehen lassen“, so Keßler. „Doch am vergangenen Wochenende ist ein Herrnhuter Stern am Postplatzbaum entwendet...
