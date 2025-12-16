Warum Tierhalter im Vogtland auch an den Feiertagen ranklotzen müssen

Reichenbach
Egal ob Weihnachten oder Silvester: Den Kuhstall kann der Landwirt nicht zusperren. Geboren und gemolken wird jeden Tag. Wie Mitarbeiter trotzdem feiern.
Die Milchkühe im Stall der Marienhöher Milchproduktion in Waldkirchen und auch alle anderen Tiere haben noch nie etwas von Weihnachten gehört. Für sie sind diese und andere Feiertage Tage wie jeder andere. Landwirte müssen sich deshalb auch an Tagen, an denen viele entspannt die Arbeit hinter sich lassen, um ihre Tiere kümmern. In großen...
