Was das Theaterfestival „Ungeheuer“ im Vogtland verspricht

Reichenbach
Das Neuberinhaus Reichenbach lädt ab 24. September zum Ritt durch Mythen, Magie und Moderne ein. Der Bogen spannt sich von der Büchse der Pandora über Schmerz und Einsamkeit bis zu Angst und Schuld.
„Ungeheuer“ - was ist das? Ein Ungetüm, ein Monster? Etwas Riesiges und Intensives? Oder ist es das Gegenteil von „geheuer“: unheimlich, verdächtig oder beängstigend? Unter dem Motto „Ungeheuer“ lädt das Neuberinhaus Reichenbach vom 24. September bis 5. Oktober zum Theaterfestival zwischen Mythos, Magie und Moderne ein. „Unser...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.