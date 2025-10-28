Was einst mit Bismarck begann: Kuhbergturm bei Netzschkau besteht seit 125 Jahren

Reichenbach
Am 28. Oktober 1900 ist der 21 Meter Turm auf dem Berggipfel eröffnet worden. Er wurde als Gemeinschaftsprojekt der umliegenden Städte und Gemeinden finanziert.
Der Kuhbergturm bei Netzschkau besteht seit 125 Jahren. Am 28. Oktober 1900 ist er, noch als Bismarckturm, der öffentlichen Nutzung übergeben worden. Am Eröffnungstag stiegen 350 Gäste die 105 Stufen zur Aussichtsplattform hoch. Bei der groß angelegten Feier, an der sich Vereine aus Netzschkau und den umliegenden Ortschaften beteiligten,...
