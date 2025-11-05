Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Elternbeiträge und Kita-Struktur: keine einfache Rechenaufgabe in Reichenbach.
Elternbeiträge und Kita-Struktur: keine einfache Rechenaufgabe in Reichenbach. Bild: Symbolfoto: Daniel Naupold/dpa
Elternbeiträge und Kita-Struktur: keine einfache Rechenaufgabe in Reichenbach.
Elternbeiträge und Kita-Struktur: keine einfache Rechenaufgabe in Reichenbach. Bild: Symbolfoto: Daniel Naupold/dpa
Reichenbach
Was Eltern im nächsten Jahr in den Reichenbacher Kitas zahlen müssen
Redakteur
Von Gerd Betka
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Prozentsätze sind unverändert, doch die absoluten Zahlen steigen. Die AfD zog ihren Änderungsantrag zurück. Die Stadt kann eine Million Euro mehr nicht stemmen.

Der Stadtrat hat am Montagabend die Elternbeiträge beschlossen, die ab Januar 2026 in den Reichenbacher Kindertagesstätten gelten. Die Entscheidung fiel mit 14 Ja-Stimmen bei acht Gegenstimmen. Für die Eltern bleibt es wie 2025 für die Betreuung eines Kindes in der Krippe bei 19 Prozent sowie in Kindergarten und Hort bei 29 Prozent der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.10.2025
3 min.
Kostenlose Kita-Plätze in Reichenbach - Geht das überhaupt?
Zu den Kita-Elternbeiträgen für 2026 gibt es noch Beratungsbedarf.
Anstatt wie jedes Jahr steigende Sätze zu beschließen, gibt es jetzt nach einen AfD-Antrag noch Beratungsbedarf. Doch woher soll die Stadt das Geld nehmen?
Gerd Betka
24.09.2025
2 min.
„Zwischen Pest und Cholera“: Kita-Beiträge sollen 2026 in Reichenbach erneut steigen
Zu den Kita-Beiträgen für 2026 soll am 6. Oktober entschieden werden.
Der Stadtrat entscheidet im Oktober. Höhere Betriebskosten sind der Grund. Kritik wird indes am Freistaat Sachsen laut.
Gerd Betka
12:35 Uhr
4 min.
Nachruf auf Gunnar Götzel: Ein Leben für die Jugendarbeit im Vogtland
Gunnar Götzel ist im Alter von 74 Jahren gestorben.
Der Tod von Gunnar Götzel bewegt Christen im Vogtland. Als Jugendwart im Kirchenbezirk Auerbach hat der Klingenthaler mehr als drei Jahrzehnte gewirkt und große Spuren hinterlassen.
Tino Beyer
06.11.2025
3 min.
Hobbyfotograf gelingt spektakuläre Aufnahme vom Supermond und Schloss Augustusburg
Marcel Richter aus Wolkenstein hat am Mittwoch Schloss Augustusburg mit dem Supermond spektakulär in Szene gesetzt.
Marcel Richter aus Wolkenstein hat die Idee für dieses Motiv schon lange im Kopf und sich vorbereitet. Jetzt hat er seine Chance bekommen - und genutzt.
Matthias Behrend
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
12:36 Uhr
4 min.
Handchirurg Martin Gajdoš startet in der Kleinstadt Werdau: Ambulante OPs auf Klinikniveau
Handchirurg Martin Gajdoš verstärkt als angestellter Facharzt die Werdauer Praxis. Damit wird das ambulante OP-Angebot erweitert – vor allem an Hand, Handgelenk, Fuß und Sprunggelenk.
Gekonnte Schnitte, kurze Wege, neue Möglichkeiten: In der Pleißestadt verschwimmen die Grenzen zwischen Klinik und Praxis – auch dank des gebürtigen Slowaken, der zudem als Notarzt im Einsatz ist.
Jochen Walther
Mehr Artikel