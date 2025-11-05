Was Eltern im nächsten Jahr in den Reichenbacher Kitas zahlen müssen

Die Prozentsätze sind unverändert, doch die absoluten Zahlen steigen. Die AfD zog ihren Änderungsantrag zurück. Die Stadt kann eine Million Euro mehr nicht stemmen.

Der Stadtrat hat am Montagabend die Elternbeiträge beschlossen, die ab Januar 2026 in den Reichenbacher Kindertagesstätten gelten. Die Entscheidung fiel mit 14 Ja-Stimmen bei acht Gegenstimmen. Für die Eltern bleibt es wie 2025 für die Betreuung eines Kindes in der Krippe bei 19 Prozent sowie in Kindergarten und Hort bei 29 Prozent der...