Was für die Vogtländer beim Verschenke-Markt in Lengenfeld zu holen war: „Alle gehen glücklich raus“

Der Verschenke-Markt in Lengenfeld erlebte am Samstag einen Besucheransturm. Einige Anbieter hatten zusätzliche Tische mitgebracht, damit alles Platz fand. Gibt es eine Wiederholung?

Geben ist seliger denn nehmen. So sagt es die Bibel in der Apostelgeschichte 20. Wer anderen Gutes tut, macht nicht nur den Beschenkten glücklich, sondern auch sich selbst. Das haben am Samstag Anbieter und Besucher beim 3. Verschenke-Markt in der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde erlebt. Severine und Martin Wetzl hatten die Idee, die Gemeinde...