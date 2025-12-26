MENÜ
2025 war das Weihnachtsfest für Rettungskräfte weniger ruhig als die Jahre zuvor.
2025 war das Weihnachtsfest für Rettungskräfte weniger ruhig als die Jahre zuvor.
Reichenbach
Weihnachtseinsätze im Vogtland: 2025 mehr Notfallrettungen als die Jahre davor
Von Florian Wunderlich
Das Weihnachtsfest 2025 brachte für die Rettungskräfte in Südwestsachsen mehr Einsätze als sonst. So fällt die Bilanz für das Vogtland aus.

Das Weihnachtsfest war für die Rettungskräfte in Südwestsachsen weniger ruhig als in den Jahren davor. Insgesamt 857 Alarmierungen hat der Rettungszweckverband „Südwestsachsen“ im Vogtland und Landkreis Zwickau seit Dienstag verzeichnet. Das Niveau im Bereich der Notfallrettung lag damit leicht über dem der letzten Jahre, teilte...
