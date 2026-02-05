MENÜ
Martina Müller hatte von OB Henry Ruß den Blumenstrauß des Monats erhalten.
Martina Müller hatte von OB Henry Ruß den Blumenstrauß des Monats erhalten.
Reichenbach
Weil sie Reichenbach zum Blühen bringt: Ehrung für Martina Müller
Redakteur
Von Gunter Niehus
Auf Vorschlag des Gewerbevereins wurde Martina Müller bei der jüngsten Stadtratssitzung der Blumenstrauß des Monats verliehen.

In der Innenstadt ist ihr Wirken allgegenwärtig. Als fleißige Helferin hat Martina Müller die Blumenkübel im Reichenbacher Stadtzentrum geschmückt und damit für viele Hingucker gesorgt. Jetzt wurde dieses ehrenamtliche Engagement öffentlich gewürdigt. Bei der jüngsten Sitzung des Reichenbacher Stadtrats erhielt sie aus den Händen von...
