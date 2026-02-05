Weil sie Reichenbach zum Blühen bringt: Ehrung für Martina Müller

Reichenbach
Auf Vorschlag des Gewerbevereins wurde Martina Müller bei der jüngsten Stadtratssitzung der Blumenstrauß des Monats verliehen.
In der Innenstadt ist ihr Wirken allgegenwärtig. Als fleißige Helferin hat Martina Müller die Blumenkübel im Reichenbacher Stadtzentrum geschmückt und damit für viele Hingucker gesorgt. Jetzt wurde dieses ehrenamtliche Engagement öffentlich gewürdigt. Bei der jüngsten Sitzung des Reichenbacher Stadtrats erhielt sie aus den Händen von...
