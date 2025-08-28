Weitere Verzögerung beim Kältezentrum Reichenbach: Wann es endlich losgehen soll

Ohne Gründe zu nennen, ist der Spatenstich für das wichtigste Projekt der Stadt verschoben worden. Nachdem eine Landtagsabgeordnete nachhakt, nennt der Freistaat nun doch eine Ursache.

Der erste Spatenstich für das Kältezentrum auf dem ehemaligen Reichenbacher Güterbahnhofsgelände rückt ein weiteres Stück nach hinten. „Der Baubeginn ist derzeit für Dezember 2026 geplant“, teilte Sachsens Finanzminister Christian Piwarz (CDU) mit. Er nennt dieses Datum in seiner Antwort auf eine Anfrage der Landtagsabgeordneten Janina... Der erste Spatenstich für das Kältezentrum auf dem ehemaligen Reichenbacher Güterbahnhofsgelände rückt ein weiteres Stück nach hinten. „Der Baubeginn ist derzeit für Dezember 2026 geplant“, teilte Sachsens Finanzminister Christian Piwarz (CDU) mit. Er nennt dieses Datum in seiner Antwort auf eine Anfrage der Landtagsabgeordneten Janina...