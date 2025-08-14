Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein leerstehender Laden in Reichenbach wurde zur Galerie.
Ein leerstehender Laden in Reichenbach wurde zur Galerie. Bild: Gunter Niehus
Reichenbach
Welche Erfolge die Reichenbacher Schaufensteraktion bringt
Redakteur
Von Gunter Niehus
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Unternehmen, Institutionen und Vereine präsentieren sich in leerstehenden Geschäften. Das Ziel: Leerstand beseitigen. Erste Erfolge gibt es.

Kostenfreie Werbung für ein Quartal in einem Schaufenster in der Reichenbacher Innenstadt: Dieses Angebot hatte die Stadtverwaltung Reichenbach Unternehmen, Vereinen und Verbänden unterbreitet, um trotz hoher Leerstandsquote das Stadtbild zu verschönern. September 2024 startete das Programm. Wirtschaftsförderer Tobias Keller zog eine erste...
