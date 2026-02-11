Wenn Arztpraxen im Vogtland schließen: Wie komme ich an meine Patientenakte?

Reichenbach
In Reichenbach schließen immer wieder Arztpraxen. Wer einen neuen Arzt gefunden hat, kann sich freuen. Eines muss aber in jedem Fall geklärt werden: Was passiert mit den Patientenakten?
Die Praxis Cornelius hat in Reichenbach die kassenärztliche Behandlung eingestellt, die Praxis Labitzke schon im vergangenen Jahr geschlossen. Ende März wird die Praxis Hachmöller schließen. Wer einen neuen Arzt sucht, mag sich fragen: Was passiert mit meinen Unterlagen?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.