In einer Arztpraxis können sich allerhand Akten ansammeln.
In einer Arztpraxis können sich allerhand Akten ansammeln. Bild: Symbolbild: Peter Zschunke/dpa-Zentralbild/dpa
Reichenbach
Wenn Arztpraxen im Vogtland schließen: Wie komme ich an meine Patientenakte?
Redakteur
Von Caspar Leder
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Reichenbach schließen immer wieder Arztpraxen. Wer einen neuen Arzt gefunden hat, kann sich freuen. Eines muss aber in jedem Fall geklärt werden: Was passiert mit den Patientenakten?

Die Praxis Cornelius hat in Reichenbach die kassenärztliche Behandlung eingestellt, die Praxis Labitzke schon im vergangenen Jahr geschlossen. Ende März wird die Praxis Hachmöller schließen. Wer einen neuen Arzt sucht, mag sich fragen: Was passiert mit meinen Unterlagen?
