Wer den Neumarker Bürgerpreis bekommt

Reichenbach
Es war nicht einfach, den Namen für den Gewinner des Bürgerpreises 2025 in der Gemeinde Neumark geheimzuhalten, doch die Überraschung ist gelungen.
In der Gemeinderatssitzung Neumark wurde der Bürgerpreis vergeben. Die Auszeichnung erhielt mit Birgit Graupner eine Frau, die seit 40 Jahren in der Gemeindeverwaltung arbeitet. Im Ort kennt man die 61-Jährige vor allem durch ihre langjährige Tätigkeit im Vorstand der Spielvereinigung Neumark, wo sie sich um die Finanzen kümmerte. Seit sie...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.